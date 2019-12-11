Yeni düzenlemeler online perakendeyi %35 büyütür

Payu Kurucu Ortağı Emre Güzer ve Flo E-ticaret, IT ve lojistik GMY Erdem Çalışkan, A Para'da yayınlanan 'Teknoloji ve Finans' programına konuk oldu. Şafak Tükle'nin sunduğu programda E-ticaret ve perakendede yeni ödeme sistemi uygulamaları konuşuldu. Yeni düzenlemelerin ödeme sistemlerini hızlandırdığı ve tüketici dostu haline getirdiğini ifade eden Emre Güzer, rügülasyonların bu alandaki tüm tarafların önünde yeni ufuklar açtığını söyledi. Erdem Çalışkan ise ödeme sistemleri ve teknolojinin gelişiminin tüketici alışkanlıklarının tamamını değiştirdiğini belirtti.