CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş'ten FETÖ'nün Deniz Baykal'a düzenlediği kaset operasyonu hakkında flaş açıklama!

FETÖ'nün kaset kumpasıyla koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmak zorunda kalan CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'a en yakın isimlerden biri olan eski CHP'li vekil Yılmaz Ateş'ten canlı yayında bomba itiraflar geldi. İşte CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş'in canlı yayında; FETÖ'nün Deniz Baykal'a düzenlediği kaset operasyonu hakkındaki flaş açıklamaları...