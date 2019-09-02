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İzmir'de öz annesinin işkence ile öldürdüğü minik Eymen'in son görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir'de öz annesi tarafından işkence ile öldürülüp cesedi tandır ocağına atılan Minik Eymen'in katili annesi tarafından çekilen son görüntüleri ortaya çıktı! Öldürülen Eymen, apartman görevlisine 'Annem kaldırıp yere fırlattı' demiş

İzmir'in Buca ilçesinde, dövülerek, öldürülen Eymen Sadık D.'ye annesi Mine D. ve onun erkek arkadaşı Serkan E.'nin yaptığı işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Video ile fotoğraflarda, Eymen'in vücudunun çeşitli yerlerinde dayak ve işkenceden kaynaklandığı belirtilen morluklar olduğu görüldü. Bunun yanı sıra Eymen'in, annesinin iyi bakamadığı gerekçesiyle daha önce Aydın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce alınıp, çocuk bakımevine yerleştirildiği, daha sonra Mine D.'nin talebi üzerine geri verildiği öğrenildi. Yakınları, anne Mine D.'nin, kendilerine bir de kızının olduğunu, onu da evlatlık verdiğini anlattığını öne sürdü.


Öte yandan polisin, Mine D. ve erkek arkadaşı Serkan E.'ye ait sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli görüntüler tespit ettiği de öğrenildi.

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İzmir'de öz annesinin işkence ile öldürdüğü minik Eymen'in son görüntüleri ortaya çıktı!
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