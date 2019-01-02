Sığınmacılar, Halk Eğitim Merkezi kursları ile üniversite hayallerine hazırlanıyor

Ülkelerindeki iç karışıklık ve savaş ortamından kaçarak Manisa'ya gelen Suriye, Afganistan ve İranlı sığınmacı öğrenciler, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor. Daha önce geldikleri Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi kurslarında Türkçe öğrenen sığınmacı öğrenciler, şimdi de katıldıkları kurslarda üniversiteye hazırlık okuyor.



Tüm yabancı vatandaşlara kurslara katılmaları yönünde çağrıda bulunan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Tire, "Kurs merkezimizde yoğun bir şekilde A1, A2, B1 kursları vermekteydik. Yabancı vatandaşlarımızdan özellikle lise mezunu arkadaşlarımızdan üniversiteye hazırlık konusunda kurs talebi oldu. Biz de sistemimizden kontrol ettiğimizde 650 saatlik üniversiteye hazırlık giriş kursumuzun olduğunu gördük. Şuan da arkadaşlarımızdan yoğun bir ilgi var. Şuan için 18 öğrencimiz kayıtlı ama kayıtlarımız devam ediyor. İran, Suriye ve Afganistan uyruklu kursiyerlerimiz var. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kurslarımıza devam ediyoruz. Türk ve yabancı fark etmiyor. Herkesi merkezime davet ediyoruz" diye konuştu.



Matematik öğretmeni Nazik Atman ise, "Arkadaşlara Matematik kursu veriyoruz. Yabancı öğrencilerimiz iyi bir şekilde Türkçe biliyor. Ben anlattığım sürece onlarda güzelce dinliyorlar ve anlıyorlar" diye konuştu.



Öğrenciler memnun

İranlı öğrenci Fatima Amiri, "Kursa sınava hazırlık için geliyorum. Hocalarımız çok iyi ders anlatıyor. Şimdi yeni başladık ama 3 ay sonra çok iyi yerlere geleceğiz" dedi.



Afganistanlı öğrenci Habibullah Mahmoodı, "Buraya ilk geldiğimde kendimi çok mutlu hissettim. Öğrencilerin tamamı yabancı ülkeden buraya gelmiş. Yabancı olmalarına rağmen kaydını yaptırıp burada kursa devam ediyor olmaları büyük iş. Türk halkından memnunum. Buraya geldiğimizden beridir hiçbir kötülük görmedim, aksine yardımcı oluyorlar. Bugün ilk günüm. İlk günüm olmama rağmen dersleri çok iyi anlıyorum. İleri de daha iyi olacağını temenni ediyorum" diye konuştu.