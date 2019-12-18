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Çikolata kisti gebeliğe engel mi?

18.12.2019 | 09:49

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Taner Usta çikolata kistinin gebeliğe engel olup olmadığını açıklıyor. Çikolata kistleri üreme çağında olan kadınları etkilemektedir. Çoğunlukla tek yumurtalığı tutan bu kistler, nadirde olsa iki yumurtalığı da tutabilir. Yumurtalıkların işlevinde bozulma, içindeki sağlam dokuyu azaltma ya da yumurtalık rezervlerinin olumsuz etkilenmesine neden olur. Bu kistler tedavi edilmediği takdirde; Kistler rahim içindeki dokularda yapışıklığa ve sonucunda da anatomik yapının bozulmasına yol açar. Bununla birlikte organların işlevlerini yerine getirmesine engel olur. Fallop tüplerinde bu şekilde kalıntılarla oluşan tıkanıklıkta ya da tüplerdeki yapışıklıkta, bu bölgeden yumurta ya da sperm hücresinin geçmesine engel olacak bir durum ortaya çıkabilir. Bu sebepler gebe kalma şansını düşürmektedir.

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