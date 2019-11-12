'Kim Milyoner Olmak İster?'de yayına damga vuran kalp nakli sorusu! (11 Kasım 2019 Pazartesi)

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? 11 Kasım 2019 Pazartesi (843. Bölüm) yayınına; "1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı doktorlara ne demiştir?" sorusu damga vurdu!