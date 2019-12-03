CERN'e yerli ve milli rakip... Türk akademisyenlerden yerli parçacık hızlandırıcı!
Atomaltı parçacıkları araştırmak ve davranışları hakkında bilgi sahibi olabilmek için; başta CERN olmak üzere tüm dünyada kullanılan parçacık hızlandırıcıların yüksek fiyatları karşısında iki Türk akademisyenden yerli ve milli parçacık hızlandırıcı üretmek için harekete geçti. İşte Türk akademisyenlerin yerli ve milli parçacık hızlandırıcısı çalışmaları...
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