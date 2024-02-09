İşte Korkut Hava Savunma Sistemi! Fuarın gözbebeği oldu | Video

Ankara'da Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, 6. kez kapılarını açtı. Dikkat çeken yerli hava savunma sistemi "Korkut" teknoloji fuarında yerini aldı. Aselsan tarafından üretilen ve hareket halinde atış yeteneğine sahip stabilize silah kulesi bulunan Korkut, katılımcılardan büyük ilgi gördü.