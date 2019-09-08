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Gururlandıran başarı... Dünyada sadece ABD'de ve Türkiye'de var

Teknofest Tuz Gölü roket yarışması başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, A Haber muhabiri İbrahim Doğan'ın konuğu oldu. Bayraktar, festivalde yaşananları anlattı. "ABD'den sonra Türkiye roket yarışmasını düzenleyen ikinci ülke" diyen Bayraktar, milli silahların göklerde sergileneceği TEKNOFEST ile ilgili bilgiler aktardı. Öte yandan Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı‘nın (İHA) tam güç motor yer testinin başarıyla gerçekleştirdiklerini ve çok yakında hizmette olacağını ifade etti.

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Gururlandıran başarı... Dünyada sadece ABD'de ve Türkiye'de var
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