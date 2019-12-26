Sosyal medyada yalan rüzgarı!

Sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı ve yalan haberlerin hızla yayılmasının pek çok olumsuz sonucu da beraberinde getiriyor. Uzmanlar sosyal medyada yer alan her haberin bilginin doğru olmadığı konusunda kullanıcıları uyarırken; Türkiye'de olumsuz sonuçlara yol alan Gezi olaylarının da sosyal medyada yer alan yalan haberlerle başladığına dikkat çekiyorlar!