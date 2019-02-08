THY yeni filminde LEGO'lar başrolde

Lego karakterlerinin yer aldığı şimdiye kadar yapılmış ilk uçak içi emniyet filmine sahip olan Türk Hava Yolları bu kez de, 8 Şubat'ta tüm dünyada gösterime girecek olan Lego Movie 2'den karakterlerin yer aldığı yeni uçak içi emniyet filmini Youtube kanalında yayınladı.İstanbul, Bali, Moskova, San Francisco, Roma, Cape Town, Hong Kong ve Tokyo'da geçen videoda yolcuların uymaları gereken emniyet prosedürleri, Lego Batman liderliğinde Emmet ve Lucy gibi Lego Movie 2'de yer alan karakterler tarafından anlatılıyor. İstanbul Havalimanı'nın görüntüleri ile sona eren uçak içi emniyet filmi, Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması ile beraber tüm uçuşlarında kullanılmaya başlanacak.Türk Hava Yolları'nın geçtiğimiz Ağustos ayında yayınladığı ilk LEGO uçak içi emniyet filmi, 1 ayda 20 milyon izleyici tarafından izlenmiş ve bayrak taşıyıcı havayoluna 2018 Clio Entertainment Ödülü'nü kazandırmıştı. Türk Hava Yolları'nın bahse konu güvenlik filmine dikkat çekmek için Lego teması ile giydirdiği Airbus A321 tipi uçağı Avrupa hatlarında yolcularına hizmet vermeye devam ediyor.Filmle ilgili görüş bildiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; "Dünyanın en genç filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları, eşsiz marka deneyimini sürekli olarak geliştiriyor. Başlı başına benzersiz bir deneyim olmak üzere tasarlanan yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınma hazırlıklarımızı sürdürürken, yolcularımıza bu yeni ve inovatif emniyet filmini sunmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.Türkiye, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da yaklaşık 4 ayda çekilen LEGO Movie 2 emniyet filminde 400'den fazla kişi kreatif süreçlerde görev alırken, filmin sonundaki gerçek görüntülerde ise 6 oyuncu görev aldı. Gerçek görüntülerin çekiminde görev alan 80 kişilik ekibe ek olarak, animasyonun oluşturulma aşamasında da 70 kişi çalıştı.Türk Hava Yolları'nın yeni emniyet filminde 24 bin adet LEGO mini figürü, videoda yer alan destinasyonların yapımında ise ilk videodan 10 kat daha fazla olan tam 20,330,795 LEGO parçası kullanıldı. İngilizce ve Türkçe olarak, bayrak taşıyıcı havayolunun filosundaki 28 farklı uçak tipi için hazırlanmış olan ve 11 versiyonu bulunuyor.