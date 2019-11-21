25. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti!
25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul’da kalp yetmezliği tedavisi gören Büyükanıt geçtiğimiz Salı günü eşini kaybetmiş ve rahatsızlığından dolayı cenazesine katılamamıştı.
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