ABD Medyasından harekat yorumu: "Erdoğan kazandı, tam bir Türkiye zaferi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Türk ve Amerikan heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler uzlaşma ile sonuçlandı. Varılan mutabakatı değerlendiren Amerikan New York Times gazetesi konuya ilişkin haberinde "Türkiye için birçok açıdan zafer" olarak yorumladı.