Adnan Oktar'dan Sultan Abdulhamid hakkında akılalmaz ifadeler
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi. Müşteki avukatı Eser Çömlekçioğlu tarafından izletilen video nedeniyle duruşma salonunda buz gibi bir hava esti. Adnan Oktar’ın tarihi gerçekleri saptırarak Osmanlı Padişahı Sultan Abdulhamid hakkında sarfettiği sözlerin yayınlanması üzerine sanık avukatları müdahale etti.
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