Web TV Türkiye AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi)

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi)

27.01.2020 | 11:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından son durumu açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Pazartesi 03:30
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 11:47
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:19
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 11:43
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Pazartesi 08:01
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 11:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Pazartesi 04:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 11:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Pazartesi 20:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 11:26
İstanbul merkezli Bylock operasyonu: 14 gözaltı 04:59
İstanbul merkezli Bylock operasyonu: 14 gözaltı 27.01.2020 | 11:06
Meral Akşener'in Elazığ ziyaretinde tartışmalara konu olan anlar 00:56
Meral Akşener'in Elazığ ziyaretinde tartışmalara konu olan anlar 27.01.2020 | 10:56
Reel Kesim Güven Endeksi, 0,5 puan artarak 104,1 oldu 06:27
Reel Kesim Güven Endeksi, 0,5 puan artarak 104,1 oldu 27.01.2020 | 10:13
AFAD'dan Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili son dakika açıklaması! 27 Ocak 2020 Pazartesi 03:35
AFAD'dan Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili son dakika açıklaması! (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 10:06
Mehmetçiğin enkaz altındaki yaralıya bu seslenişi Türkiye’yi ağlattı... Tamam geldik ablam 02:44
Mehmetçiğin enkaz altındaki yaralıya bu seslenişi Türkiye’yi ağlattı... "Tamam geldik ablam" 27.01.2020 | 09:55
Elazığ'da deprem bölgesinden son gelişmeler... 27 Ocak 2020 Pazartesi 10:30
Elazığ'da deprem bölgesinden son gelişmeler... (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 09:18
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar 15:21
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar 26.01.2020 | 20:44
Elazığ depremi sonrası Traktör taraftarından Türkiye'ye destek tezahüratı 00:25
Elazığ depremi sonrası Traktör taraftarından Türkiye'ye destek tezahüratı 26.01.2020 | 20:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'daki depreme ilişkin A Haber'e konuştu 11:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'daki depreme ilişkin A Haber'e konuştu 26.01.2020 | 17:40
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar 13:48
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar 26.01.2020 | 17:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir’de 02:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir’de 26.01.2020 | 14:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem açıklaması 12:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem açıklaması 26.01.2020 | 12:41
Başkan Erdoğan: Bu durumu siyasi istismar meselesi yapanlar var 05:58
Başkan Erdoğan: "Bu durumu siyasi istismar meselesi yapanlar var" 26.01.2020 | 09:56
Başkan Erdoğan Elazığ depremi sonrası açıklama yaptı 24:48
Başkan Erdoğan Elazığ depremi sonrası açıklama yaptı 26.01.2020 | 09:51
Depremde enkaz altındaki yaralıların konuşmalarına ait ses kayıtları ortaya çıktı! 01:09
Depremde enkaz altındaki yaralıların konuşmalarına ait ses kayıtları ortaya çıktı! 25.01.2020 | 17:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN