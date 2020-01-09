AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu oldu, Mahir Ünal canlı yayında gündem ve ABD-İran gerginliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.