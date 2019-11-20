AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den çirkin ifadelere çok sert tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Meclis'te "Ülkemde başörtüsü sorun olmaktan çıktı ama hala derin bir mesele olmaya devam ediyor" sözleriyle yaşanan acılara dikkat çekti.
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