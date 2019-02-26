Ankesörcü FETÖ'cülere operasyon... 4 bin hattan 7,5 milyon görüşmeye ulaşıldı!

Tam 4 bin hattan 7,5 milyon görüşme!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan FETÖ üyeleri iletişim ağları kesilince ankesörlü telefonlara yöneldi. Ancak örgüt üyelerinin bu planını savcılık deşifre etti. FETÖ'cü ankesör soruşturmasında kripto olduğu belirlenen toplam 10 bin 991 asker gözaltına alındı. Bunlar arasında 3 general 258 albay da var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 81 il genelinde ankesörcü askerleri belirledi. Kurulan özel ekip Türkiye genelinde 7.5 milyon ankesör görüşmesini tek tek inceledi. 4 bin 284'ü tutuklandı, 5 bin 865'i denetimli serbestlikten yararlanırken 737'si serbest kaldı. 105 kişinin ise işlemleri sürüyor.