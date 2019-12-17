Asgari ücrette 3. toplantı yapıldı! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak?

2020 Asgari ücret zammının 3. toplantısı bugün gerçekleştirildi. Saat 14.00'de başlayan TİSK'in ev sahipliğindeki toplantıda 7 milyonu aşkın vatandaşı direkt olarak ilgilendiren ve diğer tüm maaş kalemlerine etki edecek ilk 2020 asgari ücret rakamı telaffuz edildi. TÜİK verileri komisyonla paylaştı. Buna göre ağır statüde çalışan işçinin aylık gıda harcaması 2 bin 331 TL, orta statü için 2 bin 86 TL, hafif statü içinse bin 940 TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilk toplantıda işçi ve işverenin taleplerinin dikkate alınıp ortak paydada buluşulacağını belirterek, "Alt sınırı ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.