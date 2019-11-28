"Bakan Albayrak’ın yerli duruşu ABD ve Avrupa’yı rahatsız ediyor. Siz niye rahatsızsınız?"

İBB Meclisi oturumunda İP Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, konuşma yaptığı sırada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'damat' diye saygısızca bahsetmesine AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, İbrahim Özkan'ın saygısız sözlerine ders gibi bir cevap vererek "Cümleye bakınız ne kadar ayıp bir şey; 'damadın dediği gibi'. Damat dediğiniz kişi, bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı'dır. Önce bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı'nı ağzınıza alırken edebinizi takınacaksınız, edepli olacaksınız" dedi.