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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz"

28.11.2019 | 12:33

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, ticaret ve ekonomi merkezi olması noktasında uluslararası bir program yaptıklarını belirterek, Özellikle son bir senedir, Türkiye ekonomisi üzerinde büyük bir operasyon oldu. Biz bunları dediğimiz zaman çok fazla dikkate alınmadı ama operasyonları yapanlar bunu itiraf edince birileri görmeye başladı. Türkiye, son bir yılda bütün bu operasyonları püskürttü ve güçlü ekonomi trendine girmeye başladı. Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 4'üncü Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne katılmak üzere memleketi Trabzon'a geldi. Bakan Albayrak'ı Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda vatandaş ve Trabzonspor taraftarı karşıladı. Kendisini ellerinde taşıdıkları 'Enerjiyi düzelttin sıra ekonomide', 'Al bayrak yükselince faiz düşer', 'Sen varsın, ekonominin sırtı yere gelmez' yazılı dövizlerle karşılayan kalabalığa seslenen Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin büyüme katettiğini söyledi.


Bakan Albayrak, Türkiye'nin, ticaret ve ekonomi merkezi olması noktasında uluslararası bir program yaptıklarını belirterek, "Bu program ile büyük ve güçlü Türkiye idealimize hizmet etme noktasında önemli görüşmeler yapacağız. Türkiye ekonomisi özelinde önemli adımlar atacağız. Özellikle son bir senedir, Türkiye ekonomisi üzerinde büyük bir operasyon oldu. Biz bunları dediğimiz zaman çok fazla dikkate alınmadı, ama operasyonları yapanlar bunu itiraf edince birileri görmeye başladı. Türkiye, son bir yılda bütün bu operasyonları püskürttü ve güçlü ekonomi trendine girmeye başladı. Son rakamlar gösteriyor ki; Allah'ın izniyle son çeyrek itibariyle Türkiye ekonomisi yüzde 4 ile 5 arasında bir büyüme politikasına girmeye başladı. Bu istihdam, yatırım ve Türkiye ekonomisinin gelir düzeyinin eskisinden çok daha güçlü artması demek. Kur saldırılarına ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizin başında çok güçlü ve büyük bir dünya lideri var. Son bir ayda yaşananlar da bunun çok güzel örneği. Barış Pınarı Harekâtı vesilesiyle, Türkiye çok büyük bir başarı elde etti. Hem askeri ve güvenlik politikalarımızla, hem de ekonomi politikalarımızla Türkiye?yi çok daha güçlü noktalara taşıyacağız" dedi.

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