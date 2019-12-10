Balıkesir'de peş peşe iki deprem! İşte ilk görüntüler...

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Balıkesir'in Akçaköy ilçesinde saat 23:14’te 5 büyüklüğünde, 23:24'te Balıkesir merkezde 4.3 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. AFAD 23:14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa'da da hissedildi.