Balıkesir'de peş peşe iki deprem! İşte ilk görüntüler...
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Balıkesir'in Akçaköy ilçesinde saat 23:14’te 5 büyüklüğünde, 23:24'te Balıkesir merkezde 4.3 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. AFAD 23:14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa'da da hissedildi.
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