Barış Pınarı Harekatı'nda 120 saatlik süre bitince ne olacak? ABD varılan mutabakata uyulmazsa ne olur?

Barış Pınarı Harekatı ile yolun sonuna gelen terör örgütleri PKK/YPG kaçmaya devam ediyor. ABD ile varılan 120 saatlik mutabakat ne zaman sona erecek? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, ABD ile varılan mutabakata uyulmazsa neler olabileceği ihtimallerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.