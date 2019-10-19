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Barış Pınarı Harekatı'nda 120 saatlik süre bitince ne olacak? ABD varılan mutabakata uyulmazsa ne olur?

19.10.2019 | 12:40

Barış Pınarı Harekatı ile yolun sonuna gelen terör örgütleri PKK/YPG kaçmaya devam ediyor. ABD ile varılan 120 saatlik mutabakat ne zaman sona erecek? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, ABD ile varılan mutabakata uyulmazsa neler olabileceği ihtimallerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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