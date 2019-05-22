Başkan Erdoğan: Eğitim konusunda meseleyi ideolojik zemine çekmek kimseye yarar sağlamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eğitim çalışanları ile düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan, "Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir." dedi. Ayrıca Erdoğan, "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz." mesajını verdi.