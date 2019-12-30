Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı!
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u resmi törenle karşıladı. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.
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