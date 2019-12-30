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Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı!

30.12.2019 | 16:38

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u resmi törenle karşıladı. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

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