Başkan Erdoğan: "Tarımda dünyada 7'inci, Avrupa'da birinciyiz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de yapılan 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Biz tarımsal hasılada dünyada yedince Avrupa'da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, incir kayısı ve ayva üretiminde dünya lideriyiz. Bu çok önemli. Dünyanın 195 farklı ülkesine 1690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Tarımsal ürün ihracatımız 3,7 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıkardık" ifadelerini kullandı.
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