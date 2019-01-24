Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Başkan Erdoğan: "Trump'ın Maduro açıklaması beni şoke etmiştir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Venezuela'daki darbe girişimi ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ben demokrasiyi şöyle tanıdım; 40 yıllık bir siyasi geçmişim var. Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Totaliter bir zihniyettir saygı duymuyorsanız. Madoru sandıktan çıkmıştır." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan: "Trump'ın Maduro açıklaması beni şoke etmiştir"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN