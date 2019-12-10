Başkan Erdoğan'dan KYK borçları açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne özel düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan KYK borçları silinecek mi sorusuna "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız" yanıtını verdi.