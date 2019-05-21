Başkan Erdoğan’dan TBMM'de birlik ve beraberlik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tüm dönem milletvekilleriyle düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan, "Bu Meclis Cumhuriyet'i kuran Meclistir. Darbelere cuntalara vesayete karşı cesaretle dimdik duran Meclis'tir. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi büyümesi noktasında tüm adımları atan, önünü açar Meclis'tir." dedi. Ayrıca konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, "Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir." ifadelerine yer verdi.