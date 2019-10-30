Batı medyasında teröre açık destek dönemi!
Suriye oyunu bozulan Batı, Türkiye’yi medyasıyla hedef alıyor. Uluslararası medyanın Türkçe yayınları, YPG’li teröristlerden ‘komutan’, FETÖ’den ise ‘Cemaat’ diye bahsediyor. İşte Batı medyasının açıktan destek dönemine geçtiği terör yanlısı haber ve makale çalışmaları...
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