Bugün 28 Şubat 2019, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 22. yılı... 28 Şubat'ı özleyenler yine sahnede!

Bugün 28 Şubat 2019! Türk siyasi tarihine 28 Şubat Postmodern Darbesi olarak geçen 'Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nin yayınlanmasının üzerinden 22 yıl geçti. 28 Şubat sürecinde önce Ankara Sincan'da bir tiyatro oyununu bahane ederek tanklar sokağa inmişti ve ardından da 'Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi ile Türk siyasi hayatına 28 Şubat Postmodern Darbesi olarak geçen süreç yaşanmıştı. Bugün Türk siyasi tarihinin utanç vesikalarından olan 28 Şubat 'Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nin üzerinde 22 yıl geçti ama halka ve halkın seçtiğine düşman çevrelerin o günlere özlemi bitmedi. İşte 22 yıl önce yaşanan 28 Şubat Postmodern Darbe sürecinde Türkiye'yi o günlere sürükleyen içinde basının da olduğu aktörlerin rolü ve yaşananlar ve yine 28 Şubat özlemi içinde olanlar...