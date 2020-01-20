Ceren Özdemir’in katiline cezai indirim uygulanmadı

Ceren Özdemir davasında karar çıktı ve sanık Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Davanın hızlı sonuçlanması ve sanığa hiçbir indirim uygulanmaması noktasını Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber'e değerlendirdi.

"BU DAVA HERHANGİ BİR İNDİRİM VE TAHLİYE İMKANI OLAN BİR DAVA DEĞİL"

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu; " Biz toplumsal olarak vicdan adaleti yüksek bir toplumuz. Bu gibi olayların ötesinde çok daha hafif olaylarda bile çok derin sızlıyor. Ve bizler bu olaylar sonucunda yasalarımızı, cezalarımızı ve hukuk sistemimizi sorguluyoruz. Bu dava da herhangi bir indirim ve infaz kanunundan yararlanarak tahliye imkanı olan bir dava değil. Ceza en yüksek sınırdan verildi ve sanığın kişiliği, suça eğilimi ve toplumun vicdanında kanattığı yaranın büyüklüğü de göz önüne alınarak beklediğimiz bir karar oldu. Adalet yerini bulmuştur." dedi.

Adalet Bakanlığı'nın yeni yılla birlikte kadına yönelik şiddet ve cinayet davalarında yaptığı çalışmalara da değinen Avukat Hacıbektaşoğlu; "Adalet Bakanlığı bu konuda 81 ile gönderdiği yönetmelikle kadına yönelik şiddetin daha cinayete varmadan ve toplumsal olarak bizleri travmaya yöneltmeden düzenleyen bir eylem planı hazırladı. Hem toplumun, hem medyanın hem de kamunun üçlü bir denetimi ve güçlü bir hassasiyeti ile çok daha iyi sonuçlara gideceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.