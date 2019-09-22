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CHP, HDP, FETÖ ve SP iş birliği gözler önüne serildi!

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen “Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayış” konferansına Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, Ferhat Tunç, CHP’li Ali Şeker ve Saadet Partili Cihangir İslam gibi isimlerin katıldı. Konferansın moderatörlüğünü de devletin terörle mücadelesine karşı çıkan sözde akademisyenlerin yapması dikkat çekti. FETÖ ile PKK'dan yargılanan isimlerin, Başkan Erdoğan'a karşı “geniş ittifak oluşturma” çağrısını yaptığı konferansta CHP'nin ve Saadet Partisi'nin de olması iş birliğini açıkça gözler önüne serdi.

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CHP, HDP, FETÖ ve SP iş birliği gözler önüne serildi!
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