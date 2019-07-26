Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Her müessese gibi siyaset ve partiler de insanla var olur insanla yürür" diyen Başkan Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: Öncelikle AK Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş hasbi ve harbi şekilde koşturmuş her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Tüm teşkilat yöneticilerimize ve il başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden şehirlerinize döner dönmez 2001 yılından bu yana partinizde görev almış her kardeşinize ulaşmanızı istiyorum. Gönüllerini almanızı, sıkıntılarına çözüm aramanızı, irtibatı kesmemenizi talep ediyorum" dedi.