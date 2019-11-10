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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

10.11.2019 | 09:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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