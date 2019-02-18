Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılar devam ederse tanzim satışları sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Isparta mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sebze ve meyve fiyatlarında fırsatçılık yapan satıcılara tepkisini de burada dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tanzim satış müessesesini bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdireceğiz. Şayet fırsatçılar devam ederse bu sistemi sürdüreceğiz. Diğer alanlarda da benzer yola başvuracağız. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.