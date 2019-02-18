Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılar devam ederse tanzim satışları sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Isparta mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sebze ve meyve fiyatlarında fırsatçılık yapan satıcılara tepkisini de burada dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tanzim satış müessesesini bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdireceğiz. Şayet fırsatçılar devam ederse bu sistemi sürdüreceğiz. Diğer alanlarda da benzer yola başvuracağız. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılar devam ederse tanzim satışları sürdüreceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN