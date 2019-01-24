Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Harita Uygulaması Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının Tanıtılması Töreni'ne katıldı. Türkiye'nin milli harita uygulamasına kavuştuğu müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimdi Harita Genel Müdürlüğümüzün, Milli Savunma Bakanlığımızın çatısı altında ortaya çıkmış olması bizler için iftihar vesilesidir. Her ne kadar bugün resmen hizmete açıyor olsak da bu uygulamaların gerisinde Türkiye'nin geçmişten bugüne tüm birikiminin yattığı biliyoruz. Niye bu kadar geciktik diye hayıflanıyoruz. Bardağın dolu tarafından baktığımızda ise hamd olsun milli harita uygulamamıza kavuştuk diyoruz.