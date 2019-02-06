Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ Teknokent'in açılış töreninde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Teknokent'in açılış töreninde açıklamalarda bulundu. 'Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Üniversite sanayi işbirliğini daha üst seviyelere taşımamız gerekiyor. Bu noktada Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok başarılı buluyorum. Part time olarak öğrenciler üniversiteden çıkıyor, Samsung'a geliyor orada çalışıyorlar. Teori pratik çalışmasını orada görünce o insanın yetişmemesi için hiçbir neden kalmıyor. Samsung dünyada bu kadar önemli bir yeri yakalıyorsa bunun altında neler yatıyor orada bizzat gördük." ifadesini kullandı.