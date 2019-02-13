Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tanzim satış noktalarının açılmasına ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bu simsarların vatandaşımıza yüksek fiyattan mal satmasını engellemek için bu kararı aldık. Bundan sonraki süreçte oturup konuşup bu işleri belki de belediyelerimizin koordinesinde sizlerle birlikte en ücra köşelerine kadar yapma adımlarını da atabiliriz. Bizim derdimiz vatandaşımıza ucuz ürünü satabilmektir. Tanzim satışı fahiş fiyat artışlarının olduğu temizlik ürünleri ve bakliyata da genişletmeyi düşünüyoruz." dedi.