Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeniden ihaleye gider başka çıkış yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere bugün Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, veto edilen termik santral yasası ile ilgili bir soruya da cevap vererek "Yeniden ihaleye gider başka çıkış yok" dedi.