Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı

19.10.2019 | 16:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. ABD ile yapılan mutabakata ilişkin konuşan Cumhurbaşknaı Erdoğan, "Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz. Türkiye, en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından vatandaşları asker selamı ile selamladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı 19.10.2019 | 16:47
03:58
Terör örgütü PKK/YPG'lilerde kimyasal silah saldırısı tiyatrosu! Kahpelikte sınır tanımayan teröristlerden yeni kara propaganda... 19.10.2019 | 16:31
31:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu 19.10.2019 | 16:28
04:24
"Ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış?" 19.10.2019 | 16:21
10:09
Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de Barış Pınarı Harekatı'na yönelik önemli açıklamalarda bulundu 19.10.2019 | 15:52
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Reis' diye seslendi, bir anda sarıldı! 19.10.2019 | 15:25
09:02
Barış Pınarı Harekatı'nda 120 saatlik süre bitince ne olacak? ABD varılan mutabakata uyulmazsa ne olur? 19.10.2019 | 12:40
03:38
Milli Savunma Bakanlığı'nda Barış Pınarı Harekatı bölgesi ile ilgili son dakika flaş açıklama 19.10.2019 | 12:19
28:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar 19.10.2019 | 12:09
02:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Afrika Dini Liderlerinden Kudüs Şairi Nuri Pakdil'e Fatiha 19.10.2019 | 11:58
04:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar 19.10.2019 | 11:34
00:18
MİT'ten FETÖ operasyonu... FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalanarak Türkiye'ye getirildi! 19.10.2019 | 09:37
04:38
Başkan Erdogan Batı'nın kanlı yüzünü ortaya serdi 19.10.2019 | 00:41
00:52
FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal "Türkiye'nin başarısını" hazmedemedi 18.10.2019 | 22:55
01:07
Milli Savunma Bakanlığı'ndan anlamlı video: "Hayat normale dönüyor" 18.10.2019 | 22:49
04:27
Türkiye ile ABD'nin anlaşması bölgede nasıl yankılandı? 18.10.2019 | 21:45
03:15
Münbiç, Ayn El Arab ve Kamışlı ne olacak? Gözler Erdoğan - Putin görüşmesinde 18.10.2019 | 19:35
01:52
Trump'tan Erdoğan'ın "Terörizmi yenelim" mesajına yanıt geldi 18.10.2019 | 19:34
07:26
ABD ile Türkiye'nin anlaştığı 'Güvenli Bölge' neresi? İşte TSK'nın 12 gözlem noktasının kurulacağı yerlerin haritası 18.10.2019 | 19:33
00:23
AK Parti'den İstanbul'a 295 bin metrekare park 18.10.2019 | 18:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN