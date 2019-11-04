Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şevket Kazan'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Şevket Kazan'ın eşi ve kızı da hazır bulundu.