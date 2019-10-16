Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SKY News muhabirinin 'ABD' sorusuna flaş cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sky News muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile görüşmeyeceğini, onların kendi mevkidaşları ile görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, "Trump buraya gelirse konuşurum" ifadelerini kullandı.