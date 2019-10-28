Web TV Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan DEAŞ elebaşı Bağdadi hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan DEAŞ elebaşı Bağdadi hakkında flaş açıklama

28.10.2019 | 13:26

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DEAŞ elelbaşı Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından terör örgütleriyle mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra terör örgütü YPG'ye paye çıkarılmaya çalışıldığını dile getirerek 'Buna asla müsaade etmeyiz" dedi.

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