Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan DEAŞ elebaşı Bağdadi hakkında flaş açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DEAŞ elelbaşı Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından terör örgütleriyle mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra terör örgütü YPG'ye paye çıkarılmaya çalışıldığını dile getirerek 'Buna asla müsaade etmeyiz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:12
06:22
01:22
Ankara yabancı uyruklu 20 terör şüphelisi gözaltına alındı 28.10.2019 | 10:38
00:20
Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi 28.10.2019 | 09:54
03:11
00:15
06:59
01:41
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin İblid operasyonu hakkında açıklama! 27.10.2019 | 12:26
02:24
Resulayn’a askeri takviye 26.10.2019 | 18:18
01:39
Mehmetçiğe bir selam da ormancılardan 26.10.2019 | 18:18
28:20
Başkan Erdoğan Tarihi Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuştu 26.10.2019 | 15:31
11:15
Fenerbahçe’den Başkan Erdoğan’a özel “Bir Büyük Fenerbahçeli” klibi 26.10.2019 | 14:59
32:09
Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Maas'tan ortak açıklamalar 26.10.2019 | 14:56
03:54
Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 26.10.2019 | 14:45
03:21
02:50
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ABD'ye çok sert 'Mazlum Kobani' tepkisi 26.10.2019 | 14:06
11:50
01:03
Hulusi Akar: "Bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristler var" 26.10.2019 | 10:10
03:28
HDP önündeki babadan kızına çağrı: "Fırsat buldun mu kaç gel!" 25.10.2019 | 21:19