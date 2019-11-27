Web TV Türkiye "Düşmanlarımızın attığı taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır"

"Düşmanlarımızın attığı taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır"

27.11.2019 | 15:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner’19 zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.

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