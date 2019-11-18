Ekrem İmamoğlu'na tahsis edilen locanın arkasından "tehdit" çıktı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş Vodafone Stadı’nda işadamı Atalay Demirbaş’ın locasını izinsiz kullandığı iddiasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşadamı Demirbaş, ‘locanın izinsiz kullanıldığına’ dair kamuoyuna yaptığı açıklamaları yalanlaması için baskı yapan Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından darp edildiğini iddia etti. Demirbaş’ın iddiasına göre, Ataköy’deki bir restoranda gerçekleşen olay sırasında Mahmutyazıcıoğlu, Demirbaş’a kafa ile saldırdı. Savcılığa teslim edilen görüntülerde Avukat Mahmutyazıcıoğlu’nun işadamına kafa attığı görülüyor.
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