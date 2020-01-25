Elazığ'daki 6.8'lik depremde enkaz altında kalan Hatun Yamış'ın kurtarılma anları kamerada

Erzurum AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi’nde enkaz altındaki yerini cep telefonuyla bildiren Hatun Yamış, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. O anlar böyle görüntülendi.