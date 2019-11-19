Web TV Türkiye Gri listede aranan kadın terörist böyle yakalandı

Gri listede aranan kadın terörist böyle yakalandı

19.11.2019 | 20:58

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan ve örgütün sözde "Amed" eyaletinden sorumlu "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.

Teröristin yurt dışına gitmek için bir süre önce örğütten kaçtığı ve diyarbakırda yakınlarının evinde gizlenip kılık ve saç şeklini değiştirerek sahte kimlik kullandığı öğrenildi .

Diyarbakır emniyet müdürlüğü istihbarat şubesi ekiplerinin teröristtin içinde bulunduğunu değerlendirdiği aracı Mobese ve İHA ile takip ettiği ve en uygun anı bulduklarında operasyon düğmesine bastığı öğrenildi.

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