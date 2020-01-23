İSMEK kursiyerleri İBB önünde eylem yapıyor! Neden atama yapılmadı?
İSMEK kursiyerleri mağduriyetlerinin giderilmesi için İBB binası önünde seslerini duyurmaya çalışıyor. Hocaları emekli olduktan sonra yerlerine yeni hocaların atanmadığını söyleyen kursiyerler yeni hoca talebinde bulundu. Sorunlarını dile getirmek ve konuyla ilgili çözüm isteyen kursiyerler İBB önünde eylem yapıyor.
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