İzmir'de CHP'li belediyeden suya yüzde 924 zam

İzmir'de suya gelen yüzde 924 zamla 'Orman kanunu' dönemi başladı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1 Eylül'den itibaren, mahalle statüsüne geçen eski orman köylerinde tarifeyi değiştirdi.

İl sınırlarındaki 239 mahallede, su faturalarına yüzde 924'e varan zam geldi.

VATANDAŞ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

El yakan faturaları görenler neye uğradığını şaşırdı. Bayındır'da isyan eden vatandaşlar itiraz için imza topladı Bölgede yaşayan mağdur vatandaşlar, su faturaları yüzünden icralık olmaktan korkuyor. Çoğu çiftçilikle geçinen köylüler, "Bundan sonra bırakın ürünlerimize, hayvanlarımıza su vermeyi, içmek için bile düşüneceğiz." diyerek tedirginliklerini dile getirdi.

Öte yandan İZSU 1 Eylül'de başlayacak denmesine rağmen zamlı tarifeyi ağustos faturalarına da yansıttı.